Lazio-Fiorentina, Pradé: “Perché la Lazio dovrebbe privarsi di Caicedo?”

A pochi minuti dalla gara dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina ha parlato ai microfoni di DAZN il direttore sportivo viola Pradé. Domanda inevitabile sul mercato e quindi sul ‘Panterone’ Felipe Caicedo. Ecco la risposta del direttore viola: “La prima domanda è perché la Lazio dovrebbe privarsi di Caicedo, e poi se ci fosse davvero interesse per il calciatore ne avrei parlato con Tare visto che abitiamo anche vicini. Perciò è una notizia che non sta in piedi”.

