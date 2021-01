Lazio-Fiorentina, Radu: “Un record per me emozionante. Meglio essere meno belli ma portare il risultato a casa”

Al termine del match disputato quest’oggi all’Olimpico tra Lazio e Fiorentina il difensore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “E’ emozionante questo record con la Lazio, sono tredici anni che sono qui ed ho debuttato contro la Fiorentina vincendo 2-1, proprio come oggi. Anche prima della partita essere “belli” conta poco, ultimamente abbiamo portato pochi punti, mentre oggi una Lazio più “brutta” ha portato punti a casa. A livello di risultati siamo ancora dietro, potremmo tornare a lottare per i primi posti. Il nostro unico obiettivo è vincere la prossima partita, il mio obiettivo non è avere dei record qui, ma puntare in alto con la Lazio. Con i risultati e le aspettative siamo un po’ indietro, dobbiamo riprenderci. Il loro gol? Non mi aspettavo la palla lì in quel momento, ero girato. Menomale che alla fine abbiamo ugualmente vinto. Abbiamo due portieri di grande livello ed il mister decide sempre prima di ogni partita.“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: