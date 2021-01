Lazio-Fiorentina, Tare chiude a nuovi acquisti sulla fascia: “Con Lulic e Fares, a sinistra siamo coperti. Litigio con Lotito? Voci non vere”

Al termine della gara andata in scena oggi alle 15 e valevole per la sedicesima giornata di Serie A, su DAZN è passata un intervista fatta i precedenza al ds Tare in cui ha parlato di mercato e del rapporto con Lotito. Queste le sue parole: “Abbiamo un grande rapporto co la Fiorentina, non abbiamo bisogno di parlare tramite i giornali. Penso che con il reintegro di Lulic in gruppo dopodomani e con Fares in quella posizione siamo coperti. Quest’ultimo da qualche giorno è guarito, dopo 5 o 6 partite in cui è stato assente. Divergenze con Lotito? Non ci sono mai state. Sono a Roma da 13 anni, non avrei problemi ad ammettere una cosa del genere. In questo caso non so da dove nascano queste voci”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: