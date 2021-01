Lazio-Fiorentina, Tare: “Serve lo spirito giusto e determinazione, siamo in ritardo in classifica”

Alle 15.00 Lazio e Fiorentina si affrontano allo stadio Olimpico. A pochi minuti dal fischio d’inizio, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato ai microfoni di DAZN:

“Serve lo spirito giusto, quello che abbiamo avuto nelle partite importanti. Dobbiamo entrare in campo da soldati e uscire da generali, questo è quello che un po’ ci manca. Il primo tempo di Genoa era di ottima speranza poi però nella ripresa abbiamo avuto un approccio sbagliato. Non dobbiamo pensare troppo a queste cose ma serve tornare ad essere felici, sereni e soprattutto determinati a vincere le partite perchè siamo in ritardo”.

