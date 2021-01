Malumori sulla panchina della Lazio: Pereira va negli spogliatoi prima del termine, ecco il motivo

Qualche malumore nella panchina biancoceleste, e si vede anche quest’oggi nella sfida contro la Fiorentina. A 10 minuti dal termine della gara Adreas Pereira era pronto per fare il suo ingresso in campo, ma all’ultimo il tecnico Simone Inzaghi ha cambiato idea scegliendo di puntare ancora una volta su Muriqi. Complice anche il fatto che era rimasto un solo cambio a disposizione, ancora una chance per il kossovaro. Scelta che però ha lasciato scontento l’ex Manchester United che non si è seduto in panchina, ma è andato direttamente negli spogliatoi. Sintomo questo di un umore poco sereno ormai da tempo. Insoddisfatto per il poco utilizzo anche nelle partite precedenti e oggi più che mai.

