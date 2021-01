Milan-Juventus, i bianconeri sono partiti per la trasferta

AGGIORNARNAMENTO 6/01/2021 ora 11.30 – In vista dell’impegno di San Siro in programma questa sera, la Juventus è partita per Milano. A chiarirlo è SkySport, dopo i dubbi relativi alla partenza o meno della squadra del tecnico Pirlo.

Come riportato da Sportface, la Asl di Torino sarebbe pronta a bloccare la partenza della Juventus verso Milano. Dopo le positività al Covid-19 di Alex Sandro e Juan Cuadrado, il rischio è quello della diffusione di un vero focolaio in casa bianconera. Se ciò dovesse accadere, alla squadra di Pirlo verrà impedito di partire per la trasferta proprio sotto intervento della Asl.

