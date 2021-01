MOVIOLA – Abisso la dirige senza problemi: giusto il rigore su Vlahovic

Termina per 2-1 la partita dell’Olimpico tra Lazio e Fiorentina. Primi 45 minuti senza particolari problemi per Rosario Abisso, che complice una prima frazione tutto sommato corretta sul piano dei falli, estrae il primo cartellino al 43’ per un brutto intervento di Luiz Felipe ai danni di Castrovilli in netto ritardo.

Due minuti più tardi è la volta di Gonzalo Escalante che arpiona Bonaventura trattenendolo per la maglia prendendo così l’ammonizione.

Da segnalare al 26′ la rete annullata dal Var a Ciro Immobile per la posizione irregolare dell’attaccante biancoceleste sul lancio filtrante di Luis Alberto. Secondo tempo sulla falsariga del primo: al minuto 81 giallo per Castrovilli che interviene su Hoedt in maniera irregolare. All’86’ proprio Hoedt trattiene l’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic per la maglia impedendo così al serbo la finalizzazione: il fischietto della sezione di Palermo indica senza dubbi il dischetto con la decisione confermata anche dal Var.

