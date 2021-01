PAGELLE – Immobile trascina anche da acciaccato, Caicedo non perdona. Occasione sprecata per Strakosha

Strakosha 5,5 – Prima devia in angolo una potente conclusione di Vlahovic e poi sull’angolo esce per prendersi il pallone. Segnali di ripresa vanificati nella ripresa quando sbaglia troppi palloni fra cui quello da cui nasce il rigore che riapre la gara. Occasione sprecata.

Luiz Felipe 5,5 – Non capisce che non è la partita dove cercare l’anticipo ogni volta e infatti Ribery se lo porta a spasso per il campo senza perdere mai il pallone. Rischia tanto con una scivolata su Castrovilli che gli costa l’automatico giallo e quindi cambio all’intervallo.

Dal 46′ Patric 5,5 – Una volta l’anno combina la frittata, per fortuna il suo maldestro retropassaggio non comporta danni ma solo tanta tanta paura.

Hoedt 6 – Accompagna troppo spesso l’errore al grande recupero, sarebbe preferibile maggiore calma e semplicità per evitare straordinari inutili. Causa il rigore con una trattenuta su Vlahovic.

Acerbi 7 – Decisivo in entrambe le fasi di gioco. L’azione del vantaggio nasce da una sua discesa dimostrando che è il migliore crossatore che ha la Lazio in rosa. In difesa si erige a muro davanti Strakosha.

Lazzari 6 – Chiude puntuale la diagonale offensiva servendo a Caicedo l’assist del vantaggio iniziale. Col passare dei minuti diminuisce la benzina fino a scomparire dal campo.

Dal 77′ Radu 6 – Diventa il giocatore con più presenze in Serie A con la maglia della Lazio e salva su Callejon come rivincita dopo anni di sofferenze con lo spagnolo. Preso alla sprovvista sul passaggio sbagliato di Strakosha.

Milinkovic 6,5 – La giocata più bella la fa con il suo capoccione quando mantiene la porta inviolata salvando sul tiro di Castrovilli a botta sicura. Mette i centimetri e i chili al servizio della squadra specialmente nella fase di maggiore sofferenza.

Escalante 6,5 – Buona prestazione dell’argentino che non fa rimpiangere Leiva. Gioca semplice e pulito, condizionato dall’ammonizione evita interventi rischiosi fino alla sostituzione.

Dal 77′ Cataldi SV

Luis Alberto 6,5 – Si accende a sprazzi, potrebbe incidere di più nella gara ma si perde in inutili dribbling. Finalmente da un suo calcio d’angolo arriva una rete.

Marusic 6 – Palo carambolesco di testa ad inizio gara, accompagna la fase offensiva e non lascia mai un varco dietro dimostrando di essere fra i giocatori con la migliore condizione.

Caicedo 7 – Il primo pallone lo scaraventa in porta con un destro ravvicinato, pulisce come al solito una infinità di palloni per poi calare nella ripresa.

Dal 58′ Akpa Akpro 5,5 – Generoso atleticamente ma impreciso tecnicamente. I movimenti sono quelli corretti ma quando arriva il pallone si palesano anche i limiti di un giocatore comunque utile.

Immobile 7,5 – Un gol segnato e uno annullato con una caviglia malconcia. Per l’ennesima volta dimostra di essere il vero trascinatore di questa squadra non mollando un millimetro anche se claudicante.

Dall’89 Muriqi SV

All. Inzaghi 6 – Oggi contava vincere enormemente e il risultato è stato ottenuto ma quanta sofferenza di fronte un avversario davvero povero di idee. Il dominio non porta alla creazione di occasioni e questo è esattamente ciò su cui bisogna lavorare per migliorare.

