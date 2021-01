Parma, vicino l’esonero di Liverani. Pronto il suo sostituto

Come riportato da Sky Sport, ci sono novità in casa Parma, la prossima avversaria della Lazio. Dopo la sconfitta per 3-0 contro l’Atalanta, è pronto il cambio in panchina: mancherebbe infatti solo l’ufficialità per l’esonero di Fabio Liverani. Al suo posto, sarebbe pronto Roberto d’Aversa, che avrebbe accettato di tornare sulla panchina che ha lasciato solo pochi mesi fa. In attesa dell’ufficialità, si prospettano giorni difficili in casa Parma, che nel mentre dovrà preparare la gara contro i biancocelesti, in programma Domenica alle 15:00.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: