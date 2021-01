Roma, grave incidente per Morgan De Sanctis: ricoverato al Gemelli

Brutto incidente stradale nella notte per Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma, che ieri non è partito con la squadra per la trasferta di Crotone, è stato coinvolto in un incidente con la sua auto. L’ex portiere giallorosso è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli dove è stato operato d’urgenza. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva. SportMediaset

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: