Serie A, il Napoli cade contro lo Spezia

Clamoroso risultato allo Stadio Maradona nella sfida tra Napoli e Spezia delle 18:00: è lo Spezia, in inferiorità numerica dal 77′ per l’espulsione di Ismajli, a trovare i tre punti grazie all’uno a due finale. In una gara quasi surreale, in cui il Napoli ha creato tantissime palle gol, sono i liguri a vincere in rimonta. Gli azzurri avevano sbloccato la gara nel secondo tempo grazie a Petagna (58′). Lo Spezia pareggia su rigore grazie a Nzola (68′), e chiude la gara con Pobega (82′). A nulla serve il forcing finale del Napoli, che non perdeva in casa dalla gara contro il Milan.

