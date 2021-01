Serie A, la Juventus espugna San Siro e si aggiudica il posticipo della 16°

Termina 1-3 il posticipo della 16° giornata tra Milan e Juventus. La sblocca Federico Chiesa al 18′ su assist prezioso di Dybala. Al 41′ pareggia i conti Calabria, che nel ruolo inedito di centrocampista per via di un Milan con tante assenze, imbuca all’incrocio. Nel secondo tempo i bianconeri ancora avanti con la doppietta dell’ex Fiorentina al 62′. Al 76′ ci pensa McKennie che trova la rete del 3-1 bianconero che regala i 3 punti alla Juventus, superando così il Sassuolo fermo a 29, posizionandosi (con una partita in meno) al quarto posto a 3 punti dalla Roma e a 7 dalla capolista Milan a quota 37.

