SOCIAL | I giocatori festeggiano per la vittoria contro la Fiorentina – FOTO

La Lazio ha battuto la Fiorentina per 2-1, ritrovando il successo in Serie A. Qualche giocatore biancoceleste ha già iniziato ad esultare sui social: è’ il caso di Correa e Lulic, i due assenti per infortunio che erano insieme allo stadio.

A festeggiare su Instagram c’è anche Patric, subentrato oggi all’inizio della ripresa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da patric (@patric6)

Anche Francesco Acerbi, Milinkovic-Savic ed Escalante esultano sui social per il risultato raggiunto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Ace Acerbi (@francescoacerbi88)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gonzaescalante (@gonzaescalante5)

Anche Luiz Felipe, impiegato per l’intero primo tempo, ha commentato così la sfida:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Anche l’autore del gol del 2-0, Ciro Immobile, festeggia su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

Anche Luis Alberto, così lo spagnolo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: