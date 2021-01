Stendardo: “La Lazio alterna partite importanti a gare fallimentari. Caicedo? So che Inzaghi…”

L’ex difensore della Lazio Guglielmo Stendardo, intervenuto ai microfoni di TMW, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:

“La Lazio ha fatto molto bene in Champions League, meno in campionato, alternando partite importanti a gare fallimentari. Se guardiamo la rosa non ha le stesse alternative di Juve o Inter ma negli undici ha nomi importanti. Immobile sta facendo veramente bene, manca però qualcosa in difesa o a centrocampo. Si dice che dopo tre anni o si cambia allenatore o si cambiano i calciatori. Durante questi anni la Lazio ha costruito qualcosa di importante. Su Caicedo, so che Inzaghi non lo cambierebbe con nessuno, è diverso da Correa ed è un giocatore di cui la Lazio non si può privare. Se va via devono prendere un altro con le sue qualità”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: