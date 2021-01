Bologna, Mihajlovic: “Siamo i più ammoniti in Europa, eppure non abbiamo gente come Couto o Stam..”

Dopo il pareggio per 2-2 del Bologna con l’Udinese, con tanto di beffa finale, Sinisa Mihajlovic ha espresso il suo rammarico nel post partita ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sull’arbitraggio, giudicato eccessivamente duro nei confronti dei suoi ragazzi, se paragonato ai falli di una volta quando in campo giocava anche lo stesso allenatore dei rossoblù: “Non mi è piaciuto l’arbitraggio, fa venire il latte alle ginocchia. Siamo la squadra più ammonita in Europa, ma non abbiamo calciatori come Montero, Couto, Stam o Mihajlovic in campo. Abbiamo dei ragazzini. Noi giochiamo a calcio, non meniamo. Non voglio cercare scuse, ma intanto continuiamo ad essere la squadra più ammonita d’Europa: ci deve essere un limite, non è giusto”.

