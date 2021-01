C’è un biancoceleste tra i difensori più prolifici in Serie A dal 2017-2018

Non solo gli attaccanti possono decidere le partite: anche i difensori possono essere decisivi in fase offensiva. Come riportato da Sky Sport, è presente un calciatore della Lazio nella classifica (dati opta) che tiene conto dei gol e degli assist realizzati dai difensori in Serie A dalla stagione 2017-2018. Si tratta di Adam Marusic, al quindicesimo posto di questa speciale classifica, con 6 reti realizzate e 9 assist. Al primo posto invece c’è Robin Gosens, con 18 reti e 14 assist.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: