Immobile: "Lazio, subiamo troppi gol e fatichiamo a farne. Bisogna migliorare"

La Lazio vince con la Fiorentina 2-1, nonostante gli ultimi minuti di sofferenza.

Come riportato dal Corriere della Sera, Simone Inzaghi senza voce, lascia spazio nel post partita al suo vice, Massimiliano Farris che dichiara a fine gara ”E’ mancata la serenità di gestione del secondo tempo, ma ci serviva una partita come questa, sporca. I tre punti sono importanti per la classifica e per la testa. Le scelte tecniche le facciamo in base ai giocatori che abbiamo: quella di oggi (ieri, ndr) è stata chiara, gli altri attaccanti hanno bisogno di crescere”.

Parole di un certo peso sugli attaccanti della rosa: il riferimento a Caicedo e Pereira, tornato prima negli spogliatoi nel momento in cui Inzaghi decide di mettere in campo Muriqi e non lui. Grazie a Ciro Immobile, che avrebbe dovuto fermarsi per riposare (ma potrebbe farlo nella prossima gara contro il Parma), la Lazio vince per la 56esima volta in Serie A contro la Fiorentina. Lui stesso nel post partita dichiara: ”Ci volevo essere a tutti i costi perché vivevamo un momento complicato: era giusto stringere i denti e dare una mano alla squadra. Facciamo più fatica a fare gol ma è un problema di tutti, e ne prendiamo anche un po’ troppi. E questione di mentalità: dobbiamo migliorare la classifica dando più del 100%”. Con la gara di ieri l’attaccante è a -18 reti da Silvio Piola; Stefan Radu, invece, ha toccato quota 320 presenze in Serie A con il club biancoceleste.

