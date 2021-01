ESCLUSIVA LAZIOPRESS.IT – Zaccagni sì, Zaccagni no. Di sicuro non a gennaio, ma…

Continue voci di mercato in casa Lazio, da Biraghi a Zaccagni. Smentite anche dalla società che per ora non intende investire sul mercato invernale ritenendo la rosa completa. Per l’estate però il club potrebbe pensare di investire su un profilo molto richiesto per il centrocampo, e il nome in circolazione negli ultimi giorni è quello di Mattia Zaccagni in forza al Verona. Giocatore dinamico dotato di buona tecnica e ottima visione di gioco, tra le sue armi migliori dribbling e assist. Profilo che potrebbe far comodo alla squadra biancoceleste. Secondo quanto raccolto in Esclusiva dalla Redazione di LazioPress.it il giocatore sembrerebbe apprezzare la piazza di Roma (sponda biancoceleste ovviamente), essendo un salto di qualità importante. Difficilmente il Verona però vorrebbe privarsi del giocatore, a meno di un ottimo bottino. In più risultano complicate grandi operazioni di mercato da Formello, visto anche il periodo legato alla pandemia non proprio facile, ma le possobilità di un colloquio futuro non mancano. Ad oggi nessuna richiesta per il giocatore dal quartier generale biancoceleste.

