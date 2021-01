FORMELLO | Per Lulic riscaldamento con i compagni. Vavro torna in gruppo dopo mesi

Archiviato il successo di ieri, i biancocelesti di Simone Inzaghi si sono ritrovati a Formello per la seduta odierna di allenamento.

Assenti Correa, Fares e Patric. Non hanno preso parte all’allenamento in campo gli 11 titolari con la Fiorentina. Questi i calciatori presenti:

Portieri: Reina

Difensori: Armini, Vavro, Radu,

Centrocampisti: Akpa Akpro, Parolo, Leiva, Cataldi, Pereira, Djavan Anderson, Lulic,

Attaccanti: Muriqi,

Primavera: Furlanetto, Raul Moro

Il difensore Denis Vavro torna ad allenarsi in gruppo dopo tre mesi. Si è iniziato con un riscaldamento a secco sul campo adiacente a quello centrale: andature, mobilità articolare e skip. Poi possesso palla divisi tra i fratini fluo vs arancioni sul campo centrale.

Si è poi svolta una partita amichevole contro la Primavera.

Lazio così schierata con il (3-5-2): Reina; Armini, Vavro, Radu; Akpa Akpro, Parolo, Leiva, Cataldi, Djavan Anderson; Pereira, Muriqi.

Senad Lulic ha effettuato il riscaldamento con i compagni, non ha però partecipato alla partitella, che si è conclusa sul risultato di 6-4. Tripletta di Muriqi, doppietta di Pereira e gol di Parolo per la Lazio. A segno per la Primavera Raul Moro con una doppietta, Nimmermeer e Czyz.

