La Lazio guadagna tre punti con una Fiorentina che ha difficoltà a segnare. Infortunio per Ribery.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo quattro giornate la Lazio ritorna a vincere grazie ai gol di Caicedo e Immobile. L’attaccante napoletano, in dubbio per la gara di ieri all’Olimpico per motivi legati alla condizione fisica, in questa stagione è il primo giocatore della top 5 campionati europei a realizzare gol in ben 11 partite. Per quanto riguarda la Fiorentina, reduce da quattro risultati utili consecutivi, non è riuscita a realizzare la rimonta e per infortunio ha perso un giocatore importante come Ribery.

La Lazio è però ancora lontana dalla squadra che era prima del lockdown, capace di mettere in difficoltà la Juventus. Nonostante una buona prestazione dei biancocelesti nel corso del primo tempo con la mezza rovesciata di Caicedo e il raddoppio di Immobile, servito da Luis Alberto ma annullato per fuorigioco, col passare dei minuti gli sprazzi dei biancocelesti sono stati via via sempre più rari. La Fiorentina ha giocato di più, ma ha commesso molti errori nei passaggi finali ed è stata debole nella catena destra (Quarta, Venuti e Bonaventura), cambiata giustamente nel secondo tempo da Prandelli (sostituzioni: Callejon, Lirola, Kouamè).

La squadra viola è cresciuta, insieme con Castrovilli, al quale Milinkovic ha negato il gol respingendo di testa il suo tiro a porta vuota. La prestazione della Fiorentina è stata favorita probabilmente anche dal cambio di Inzaghi: il tecnico biancoceleste sostituisce Caicedo con Akpa Akpro, abbassando molto il baricentro della squadra. Molti i calci d’angolo a favore della squadra di Prandelli e una sola occasione per la Lazio nel secondo tempo. Il rigore di Vlahovic, però è arrivato tardi quando la partita stava per concludersi.

La differenza tra le due squadre è frutto della capacità degli attaccanti di concretizzare: nonostante Vlahovic abbia avuto più occasioni di Immobile, è stato proprio l’attaccante biancoceleste a realizzare il gol decisivo della partita. Il giovane attaccante viola è un classe 2000 ed è uno dei quattro calciatori ad aver segnato almeno 5 gol in Europa, ma il non aver ancora maturato un killer instinct davanti la porta spiega perché la Fiorentina insegua Caicedo.

