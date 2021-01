Giudice Sportivo, tre sanzioni tra i biancocelesti

La sedicesima giornata di Serie A TIM è andata ormai in archivio e la Prima Squadra della Capitale si proietta verso il prossimo impegno in campionato, che la vedrà impegnata domenica in casa del Parma. A seguito dei verdetti sportivi maturati nell’ultima gara, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni, confermando le sanzioni ricevute da quattro calciatori biancocelesti. Terzo giallo in questa Serie A per Hoedt ed Escalante, che entrano in diffida. Seconda sanzione infine per Luiz Felipe.

