Il Messaggero | Lazio, ritorno ai 3 punti. Ora Inzaghi non può più sbagliare

La Lazio conferma di essere una squadra che accende e spegne di continuo, che non pare in grado di reggere i 90 minuti e che a volte è preda di amnesie difensive inspiegabili. Per ritrovare la brillantezza di un tempo, però, bisognerà avere pazienza: ieri contava ritrovare il successo, per l’umore e per la classifica.

A fare la differenza, ancora una volta, sono stati gli uomini migliori dei biancocelesti: Luis Alberto si riveste da mago per una giornata e ispira tutte le azioni laziali. Milinkovic fa il tuttocampista. Attacca e difende. Decisivo anche su due tiri dei viola. E poi Caicedo e Immobile cinici al massimo. Due occasioni e due gol. A Inzaghi ora il compito di gestire le rotazioni e ritrovare la condizione di una Lazio che dovrà tenere alta la concentrazione e il morale. È vero che il suo rinnovo non passerà dai risultati delle prossime gare ma dopo Sampdoria, Udinese, Verona, Benevento e Genoa non sono più ammessi passi falsi.

Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: