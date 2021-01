Il Tempo | Reagisce all’esclusione. Pereira ora verrà multato

Come riportato da Il Tempo, nella gara di ieri contro la Fiorentina, Pereira era pronto ad entrare in campo, ma Inzaghi al suo posto ha scelto Muriqi. Il giocatore non ha reagito bene e, piuttosto che tornare in panchina, si è diretto negli spogliatoi. La delusione del calciatore ha avuto la meglio e probabilmente verrà multato dalla società biancoceleste per il suo comportamento. Pereira vorrebbe avere più spazio nella Lazio, ma il suo percorso non ha ancora ingranato la marcia giusta. Non a caso stanno arrivando altre proposte al calciatore.

