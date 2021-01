Oggi zona gialla rinforzata, poi weekend blindato. Ecco il calendario dei prossimi giorni

Come riportato da tempo.it, oggi scade il Dpcm Natale ed entra in vigore il provvedimento ponte del governo fino al 15 gennaio: l’Italia sarà zona giallo rinforzata, ad esclusione del fine settimana dove diventerà zona arancione. Per continuare la lotta contro il Covid, l’8 gennaio si tornerà al sistema del colore delle regioni.

In sintesi:

7-8 gennaio : zona gialla ”rinforzata” in tutto il Paese. Ad esclusione di Calabria, Campania e Puglia, le scuole riaprono con le attività di didattica in presenza per materne, elementari e medie. Le superiori di secondo grado, invece, riprenderanno le attività in presenza al 50% a partire dall’11 gennaio. Ma non in tutte le regioni, anche. In Alto Adige, invece, riprenderanno le attività in presenza (dal 50 al 75%) anche le scuole superiori. Possono aprire tutti i negozi e le attività commerciali, inclusi i centri commerciali, ma fino alle ore 20. Aperti anche bar e ristoranti fino alle 18, mentre potranno svolgere attività d’asporto e consegne a domicilio. Vietato lo spostamento tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità e comunque per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. All’interno della propria regione per gli spostamenti non è più necessaria l’autocertificazione.

: zona gialla ”rinforzata” in tutto il Paese. Ad esclusione di Calabria, Campania e Puglia, le scuole riaprono con le attività di didattica in presenza per materne, elementari e medie. Le superiori di secondo grado, invece, riprenderanno le attività in presenza al 50% a partire dall’11 gennaio. Ma non in tutte le regioni, anche. In Alto Adige, invece, riprenderanno le attività in presenza (dal 50 al 75%) anche le scuole superiori. Possono aprire tutti i negozi e le attività commerciali, inclusi i centri commerciali, ma fino alle ore 20. Aperti anche bar e ristoranti fino alle 18, mentre potranno svolgere attività d’asporto e consegne a domicilio. Vietato lo spostamento tra regioni, se non per motivi di lavoro, salute o necessità e comunque per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazione. All’interno della propria regione per gli spostamenti non è più necessaria l’autocertificazione. 9-10 gennaio : zona arancione su tutto il territorio nazionale, con le stesse regole che sono state in vigore nel corso di tutte le festività natalizie.

: zona arancione su tutto il territorio nazionale, con le stesse regole che sono state in vigore nel corso di tutte le festività natalizie. 11 gennaio: sistema zona gialla, arancione e rossa in base all’Rt della Regione. I criteri per stabilire i colori delle regioni sono cambiati: con l’Rt sotto l’1 fascia gialla, con l’Rt pari a 1 si va in fascia arancione, con l’Rt pari a 1,25 si va in fascia rossa. L’8 gennaio l’Istituto superiore di sanità prenderà la decisione finale dopo un analisi del rapporto. Indipendentemente dall’esito, saranno vietati gli spostamenti tra regioni. Nelle zone rosse la deroga agli spostamenti per due persone per andare a trovare amici o familiari è limitata al comune e non più alla regione come durante le festività. Tutto il resto sarà deciso nelle prossime ore.

