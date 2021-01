Parma-Lazio, i precedenti con l’arbitro Pairetto

La designazione arbitrale per la diciassettesima giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Parma-Lazio al signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. L’arbitro piemontese ha già diretto la Prima Squadra della Capitale in sei precedenti: score quasi perfetto, con 5 vittorie ed un pareggio. L’ultimo incrocio tra il direttore di gara piemontese e la Lazio risale al 15 dicembre scorso, giorno nel quale la squadra di Simone Inzaghi pareggiò 1-1 in casa del Benevento. I 5 successi sono invece datati gennaio e febbraio 2017, Lazio-Udinese 1-0 e Lazio-Atalanta 2-1, ottobre 2017, 3-0 al Cagliari, dicembre 2018, vittoria a Bologna 0-2, e settembre 2019, nel 4-0 interno al Genoa.