SOCIAL | Correa pronto per il 2021, con Luiz Felipe che scherza tra i commenti – FOTO

Joaquin Correa è ai box dalla gara contro il Milan, quando nel primo tempo è uscito per infortunio: da lì non è più tornato in campo. Al lavoro per rientrare il prima possibile, l’argentino ha usato Instagram per caricarsi in questo momento difficile: “Guardando sempre avanti” ha scritto Correa. Nel frattempo, Luiz Felipe ha scherzato commentando: “Quanto sei bello, pezzo di lucertola“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

