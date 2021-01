Bayern Monaco, arriva la sconfitta in rimonta contro il ‘Gladbach al Borussia-Park

Nell’anticipo della 15° giornata di Bundesliga, la prossima avversaria della Lazio, il Bayern Monaco, ha perso in trasferta contro il Borussia M’Gladbach. Parte forte la squadra di Flick, che si trova sul 2-0 dopo 26 minuti, con i gol di Lewandowski prima su calcio di rigore e poi di Goretzka su assist di Sané. Ma il Borussia non ci sta e pochi minuti più tardi, al 35′ con Hofmann, dà il via alla rimonta. Allo scadere del primo tempo arriva il pareggio ancora di Hofmann, mentre il gol decisivo che regala i tre punti alla squadra di casa arriva al 49′ con Neuhaus. I bavaresi sono ora avanti di soli due punti sul Lipsia che giocherà domani contro il Borussia Dortmund.

