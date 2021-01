Coronavirus, positivo un difensore della Juventus

La Juventus dovrà fare i conti con l’assenza di Matthijs De Ligt.

Infatti, come si legge nel comunicato ufficiale della società bianconera, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del difensore bianconero. Il calciatore è già stato posto in isolamento.

