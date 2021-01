Coronavirus, un giocatore del Bologna positivo: il comunicato del club

Aumenta la lista dei giocatori positivi in Serie A: attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del Bologna, la società rossoblù ha comunicato la positività al Covid-19 di Federico Ravaglia, terzo portiere dopo Skorupski e Da Costa. Di seguito il comunicato del club sul portiere classe ’99: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 del calciatore Federico Ravaglia. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è stato posto in isolamento domiciliare”.

