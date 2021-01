Eriksson: “Inzaghi non deve mollare, sta facendo un grande lavoro. Sul modulo…”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei nel corso della trasmissione QDL, l’ex allenatore della Lazio Sven Goran Eriksson ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Le sue parole:

“È ovvio che mi sento parte della famiglia della Lazio, sono stati tre anni molto belli di cui vado molto fiero. Il giocatore scontento capita in tutte le squadre, chi gioca poco è scontento, chi esce pure e anche chi entra, ma è la vita. L’importante è parlare tantissimo con i giocatori, senza dubbio chi vuole giocare in una grande squadra deve accettare le scelte dell’allenatore e rispettarle. Se questo inizia a venire meno non si va verso la direzione giusta. In Chelsea-Lazio quando ho sostituito Salas non ha avuto una buona reazione, il giorno dopo gli ho chiesto spiegazioni e poi ha capito. Con una rosa forte come quella della mia Lazio è importante giocaree spesso, se ti rimane solo il campionato gestire tutti diventa problematico. Ma queste cose capitano a tutti, Inzaghi non deve mollare. Sta facendo un grandissimo lavoro, con un po’ più di fatica rispetto allo scorso anno ma la stagione è ancora lunga. Se sei una grande squadra non cambi il tuo sistema di gioco a causa di un periodo in cui le cose non vanno bene, il modulo non si cambia in ogni partita. Ti devi sempre fidare del tuo lavoro”.

