FORMELLO | Inzaghi gestisce le energie per il Parma. Lulic ok, differenziato per Fares e Correa

Seconda seduta d’allenamento, dopo quella di ieri, in vista della trasferta di Parma. Dopo i tre punti conquistati in casa contro la Fiorentina, la Lazio di Inzaghi va alla ricerca di continuità. Dopo un iniziale riscaldamento a secco, la seduta al Centro Sportivo di Formello è proseguita con un lavoro sul possesso palla, con il gruppo diviso in due squadre. Al termine di quest’ultimo esercizio Acerbi, Hoedt, Luis Alberto e Immobile sono rientrati in anticipo negli spogliatoi: semplice gestione delle energie in vista dei tanti impegni ravvicinati. Mentre Patric e Luiz Felipe hanno effettuato degli allunghi. Per il resto del gruppo, l’allenamento è terminato con un esercizio sulla tecnica a tre squadre, con cross e tiri in porta. Assenti alla seduta i due esterni, Manuel Lazzari e Adam Marusic, mentre Capitan Lulic ha lavorato con il gruppo per tutto l’allenamento. Aggregati dalla Primavera di Menichini Furlanetto e Raul Moro. Hanno svolto invece un lavoro differenziato sia Fares che Correa, in fase di recupero dai rispettivi infortuni: allenamento incentrato su una leggera corsetta, per poi passare a dei palleggi al volo e variazioni di ritmo lungo il campo.

