Il Messaggero | Caicedo incontra gli avvocati: il suo futuro è ancora nella Capitale

Il bacio all’aquila come segnale d’amore importante. Giornata importante quelle di ieri per Felipe Caicedo, il quale, come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ha incontrato i propri avvocati per decidere il proprio futuro. Solo un offerta monstre potrebbe dare il via al trasferimento, altrimenti non si muoverà.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: