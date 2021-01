Il Messaggero | Inzaghi studia le mosse: Parma e Roma per il balzo in Champions

Domenica c’è il Parma che ha cambiato allenatore: via l’ex Liverani, riecco D’Aversa. Un altro banco di prova importante per capire se la Lazio è guarita davvero. Tornerà dalla squalifica il “leader”:dentro Leiva, fuori Escalante. Inzaghi potrebbe comunque fare turnover, anche perché il 15 c’è il Derby, una gara che può determinare parte dei destini di una stagione. In vista della Roma, ad esempio, resta acciaccato Immobile, ecco perché il bomber potrebbe riposare. Al Tardini bisognerà però ottenere un altro successo per risalire la classifica. In avanti si candida Muriqi. Buone notizie dall’infermeria: presto tornerà Fares, mentre Lulic sta testando la caviglia sinistra. Quanto al mercato, Tare ribadisce che non ci saranno interventi a gennaio, ma sbircia comunque qualche occasione.



