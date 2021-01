Il Messaggero | Muriqi scatenato si candida per una maglia

Si candida per una maglia da titolare contro il Parma, Vedat Muriqi. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, il Kosovaro, ieri autore di una tripletta in allenamento a Formello, vuole provare a conquistare il posto. Con il Derby alle porte ed un Ciro Immobilenon al top, Inzaghi potrebbe decidere di attuare del turnover, dando così una chance dall’inizio all’ex Fenerbahce, apparso fin qui un oggetto misterioso.

