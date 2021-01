Il Messaggero | Situazione infermeria: Fares può tornare per il Derby, su Lulic…

Contro il Parma, Simone Inzaghi potrebbe attuare del turnover in vista del Derby contro la Roma. Il tecnico piacentino, in vista del match contro i giallorossi, in programma il 15 gennaio, potrebbe avere buone notizie dall’infermeria. Come sottolinea l’edizione odierna de Il Messaggero, Mohamed Fares potrebbe rientrare proprio per la stracittadina.

Fermo anche Correa, il quale prova a forzare i tempi di recupero. Presente ieri in allenamento anche il capitano Senad Lulic, il quale non ha partecipato però alla partitella finale. Le sue condizioni verranno monitorate di settimana in settimana, al termine di ogni allenamento.

