La FIFA introduce una sostituzione aggiuntiva: tutti i dettagli

Novità in arrivo da parte della FIFA in merito alle sostituzioni nel corso di una partita.

Come si legge, infatti, da una nota ufficiale, sarà a disposizione degli allenatori un cambio in più ,rispetto a quelli già previsti, in caso di scontri di gioco che possano provocare traumi o commozioni cerebrali. La decisione è stata presa “per mandare un forte messaggio in caso anche di un minimo dubbio, il giocatore va sostituito. E per prevenire possibilità che ulteriori scontri nel corso del match possano provocare ulteriori traumi mettendo seriamente a rischio l’integrità fisica di un giocatore“. La nuova regola potrebbe essere già applicata a partire dei prossimi Mondiali per club che si svolgeranno in Qatar dal 1 all’11 febbraio 2021: il club che rappresenterà l’Europa in questa competizione sarà il Bayern Monaco.

