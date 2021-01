Nantes, uscita infelice di Domenech: “Mercato? Avrei voluto Maradona, ma è morto”

“Il mercato? Avrei voluto prendere Maradona, ma è morto. Purtroppo è così”. Non è la prima volta che Raymond Domenech, ex ct della Francia, si lascia andare a frasi infelici. Stavolta lo ha fatto cercando un’ironia davvero malriuscita e di cattivo gusto, tirando in ballo il campione scomparso, come riporta sul proprio sito ‘L’Equipe’, parlando delle trattative di mercato del Nantes alla vigilia della partita di Ligue 1 che la sua squadra giocherà contro il Montpellier. “Jean Lucas ha rifiutato di venire qui? – ha detto ancora Domenech riferendosi al brasiliano del Lione – Non lo so, perché non ho seguito questa vicenda. Ora è del Brest, e punto. Così è la vita. Comunque il mercato per me è una ferita, una cosa che disturba sempre un gruppo”. Lo riporta Ansa.it

