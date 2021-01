Sportmediaset | Calciomercato, l’Inter pensa a Caicedo

A Felipe Caicedo non è bastata l’esultanza contro la Fiorentina per scacciare le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Roma già nel mercato di gennaio. Come riportato da Sportmediaset.it, l’ Inter di Antonio Conte starebbe infatti pensando all’ecuadoregno come vice Lukaku, seppure al momento debba sistemare la questione uscite. Inoltre, a rendere complicato l’affare ci sarebbe da un lato la volontà della Lazio di monetizzare la massimo un’eventuale e dall’altro quella del calciatore voglioso di essere impiegato con continuità.

