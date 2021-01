TMW | Strakosha tra le critiche e la Lazio è ad un bivio: lo deve valorizzare ma c’è Reina…

Le critiche lo hanno accompagnato anche al suo rientro in campo dopo 8 panchine consecutive. Thomas Strakosha con la Fiorentina si è ripreso la titolarità con la Lazio ed è tornato al centro del dibattito dell’ambiente biancoceleste. Che negli ultimi mesi – e a dir la verità anche nelle stagioni passate – ha polemizzato spesso con l’albanese, finito ieri nel mirino degli scettici per quel passaggio privo di senso verso Radu (complice nella disattenzione generale) da cui è nato il rigore dell’1-2 di Vlahovic. Uno sbaglio che non è stato perdonato, come tanti altri del passato, al 25enne, che ha sempre alternato parate pazzesche a sbavature evidenti. In particolare, gli si rimproverano le uscite, la imprecisioni con palla tra i piedi e la mancanza di una spiccata personalità. Caratteristiche che invece sono i punti di forza di Pepe Reina, che la maggior parte della tifoseria ora preferirebbe tra i pali. Le prestazioni, salvo un errore con lo Zenit, danno ragione alla piazza e confermano quanto abbia visto lungo in estate la Lazio, che ora si trova davanti a un bivio. Da una parte per dare maggior sicurezza alla squadra deve scegliere il portiere migliore e Reina è di una categoria superiore. Ma dall’altra sa di non poter perdere Strakosha: un portiere classe 1995, che ha sempre lottato per le posizioni europee e ha 199 partite alle spalle da professionista (anche a livello europeo e con la propria nazionale), deve essere considerato un patrimonio da valorizzare e da non perdere.

Nelle ultime settimane Inzaghi ha ribadito che sceglierà “di partita in partita, come nelle altre zone di campo, perché sono due grandissimi portieri.”, convinto che un sano dualismo e la competitività in allenamento possano far crescere Strakosha. Ed è proprio questo l’obiettivo del club, che ha preso Reina per accompagnare la maturazione dell’ex Primavera biancoceleste, in scadenza nel 2022 e da tempo in orbita rinnovo. Ma un’alternanza continua e la mancanza di certezze per alcuni atleti può essere controproducente e avere un effetto boomerang. Per questo a Formello devono essere tutti molto bravi a capire e gestire Strakosha: perché anche se Reina adesso dà più garanzie, la Lazio non può permettersi di perdere (e svalutare, magari in ottica mercato) un patrimonio da 20-25 milioni di euro (fonte Transfermarkt.it).

TuttomercatoWeb.com/Riccardo Caponetti

