121 anni Lazio, gli auguri di Alessandro Matri – VIDEO

L’ex attaccante biancoceleste Alessandro Matri e oggi collaboratore di Igli Tare, ha voluto celebrare i 121 anni di Lazio con un video messaggio sui canali social ufficiali:

“Tanti auguri di 121 anni alla Lazio, è un piacere per me essere ritornato in un’altra veste quindi auguri a tutti i tifosi e supporter biancazzurri!”

