121 anni Lazio, Maurizio Manzini: “Un esempio che la Lazio ha dato, dà e continuerà a dare per lunghissimo tempo” | VIDEO

Non poteva mancare lo storico team manager biancoceleste, Maurizio Manzini, in questo giorno speciale per il mondo biancoceleste, che festegga il 121esimo compleanno della Lazio. Attraverso un video, pubblicato dal profilo ufficiale Twitter della società, Manzini ha voluto mandare il suo messaggio di auguri: “Mi unisco agli auguri dei tifosi laziali in occasione del 121° compleanno di questa grande Società. Un augurio che estendo anche al mondo dello sport, il quale ha potuto godere della bellezza, dello stile e dell’esempio che la nostra amatissima Lazio ha dato, dà e continuerà a dare per lunghissimo tempo. Tanti auguri e Forza Lazio”.

