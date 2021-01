121 LAZIO | Eichberg, vicepres. Polisportiva: “Questo compleanno è dedicato alla nostra componente femminile che ci ha regalato il riconoscimento a Ente Morale”

Nel raccontare la Lazio regala sempre una nuova pagina di storia regalando ogni volta un motivo di vanto di più ai tifosi della Lazio. Questo è Federico Eichberg, vicepresidente della Polisportiva che, in occasione dei 121 anni della società, ha lanciato un messaggio di auguri molto speciale, ricco di aneddoti: “Tanti auguri! In questo compleanno dobbiamo un grazie speciale ad una componente della famiglia biancoceleste. Si perché nel 2021 celebriamo i 100 anni da quando la Lazio fu eretta in Ente Morale con Regio Decreto: ciò avvenne grazie al Genio Femminile biancoceleste, che in quegli anni a cavallo della I Guerra Mondiale tenne in piedi la Lazio. Annoverava persone come Grazia Deledda (premio Nobel per la Letteratura), Adelaide Parboni, Giulia Oddone sino ad arrivare negli anni successivi a Mafalda di Savoia. Trasformarono la sede della Lazio in “asilo Lazio” per gli orfani di Guerra a via Veneto 7 e il campo della Rondinella (l’attuale Flaminio) in orti di guerra per i bisognosi. E ci valse il riconoscimento di Ente Morale. E allora questo compleanno è dedicato alla componente femminile, che peraltro a livello agonistico ci ha rappresentato in numerose Olimpiadi. W le aquilotte, w la Lazio!”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: