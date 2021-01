CONFERENZA INZAGHI – “Domani con il Parma classica ‘partita trappola’, ci faremo trovare pronti. Valuterò i singoli oggi in allenamento”

Alla vigilia del match di Serie A Parma-Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato in Conferenza Stampa:

“Sappiamo che abbiamo un po’ di ritardo in classifica però c’è tempo per recuperare. Con la Fiorentina probabilmente non siamo stati belli come nelle altre partite ma vincere è stato molto importante anche per questo motivo. Caicedo? Sappiamo che con il mercato aperto per tutti gli allenatori é una situazione un po’ strana ma ho visto il ragazzo molto bene, ha fatto un’ottima gara. Oggi devo valutare le condizioni, abbiamo qualche acciaccato e vediamo come si presenteranno per l’allenamento di oggi.

Sicuramente la partita di domani é una partita difficile, il Parma ha cambiato l’allenatore da pochi giorni. Torna un allenatore che conosce l’ambiente e saprá subito dove mettere mano, D’Aversa è un allenatore molto bravo che conosco così come Liverani che oltre che amico é un ottimo tecnico. Sappiamo che il calcio in questi casi è spietato. La nostra condizione fisica è buona ma alcuni giocatori hanno dovuto giocare più di altri in questo periodo. Valuteró i singoli oggi nell’allenamento.

Luiz Felipe ha una problematica alla caviglia dalla partita pre campionato con il Frosinone, ha subito un’entrata durissima e ha perso diverso tempo, é un ragazzo generosissimo che vuole sempre esserci. E’ un problemino con cui deve convivere e sto cercando di alternarlo il più possibile perchè non vorrei che si dovesse rifermare.

Pereira avrebbe voluto dare un contributo nella scorsa partita come altri che non hanno giocato. Sono molto contento e soddisfatto di lui si sta ambientando bene, avendo più giocatori disponibili sto cercando di trovargli un altro spazio, dopo la partita peró eravamo insieme e non c’è mai stato nessun tipo di problema. È una settimana importante ma non guardo troppo in là, guardo sempre alla partita successiva adesso il nostro focus è sul Parma, classica partita trappola dove dovremo farci trovare nel migliore dei modi.

L’importanza di Lulic in questa squadra la conoscono tutti, in 4 anni sarà mancato solo due volte. Adesso ha avuto questa problematica ma penso che siamo a buon punto è nromale che lo aspettiamo a braccia aperte, è fondamentale sia dentro che fuori dal campo per noi. In questi ultimi 3 giorni l’ho visto sulla via del recupero. Per il futuro in questo momento mi auguro la vittoria di domani, é importante ottenerla. Insieme al compleanno vorremmo regalare a societá e tifosi una bella vittoria, ci mancano molto e speriamo che possano tornare al più presto a sostenerci allo stadio”

