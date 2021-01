ESCLUSIVA | Marchionni: “Inzaghi e il gruppo, le armi vincenti della Lazio. Con il ritorno di D’Aversa il Parma è chiamato a reagire”

A pochi giorni di distanza dalle ultime gare è già tempo di scendere in campo per la 17esima giornata di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi è chiamata a un importante test: la trasferta a Parma, prima del prossimo impegno nel derby capitolino. I biancocelesti, forti del successo ritrovato in casa con la Fiorentina, sono a caccia di punti per aumentare la loro posizione in classifica. Il Parma, in piena crisi e in zona retrocessione, tenterà di invertire la propria rotta con il ritorno in panchina di Roberto D’Aversa, dopo l’esonero di Liverani. Il match, che si disputerà domenica alle 15.00, è stato presentato in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it dall’ex centrocampista gialloblù e attuale tecnico del Foggia Marco Marchionni.

Partiamo dalla Lazio, la vittoria ottenuta contro la Fiorentina può essere la svolta per il percorso in campionato dei biancocelesti?

“Diciamo che questa vittoria sicuramente dà alla Lazio un’iniezione di fiducia perchè ha giocato contro una Fiorentina che si stava riprendendo, che ha cambiato allenatore da poco e stava cercando di riassestarsi. Quando vinci queste partite con squadre di questo calibro hai un’iniezione di fiducia che ti fa guardare verso il futuro nel migliore dei modi”

Il Parma non vince dai primi di ottobre e quando perde subisce molti gol. Cos’è che non sta funzionando nel club gialloblù?

“E’ difficile da capire, sicuramente chi sta dentro ne sa più di noi dall’esterno. Adesso hanno esonerato Liverani, il che è un peccato perchè quando si esonera un allenatore è evidente che la sconfitta non è del singolo ma di tutti. Con D’Aversa sicuramente i giocatori vorranno dare quel qualcosa in più per dimostrare all’allenatore su chi può contare”

A proposito di D’Aversa, il suo ritorno in panchina, dopo l’esonero in estate può rivelarsi una scelta giusta, arrivati a questo punto del campionato?

“Viene da chiedersi però perchè sia stato mandato via in estate. E’ normale che quando si esonera un allenatore e se ne prende uno nuovo ci vuole tempo prima che la squadra capisca i suoi movimenti o le idee, purtroppo Liverani non c’è riuscito, la sua esperienza a Parma non è andata bene. D’Aversa dal canto suo conosce l’ambiente e tanti giocatori, questo potrebbe rivelarsi un vantaggio ma non è detto”

Che partita ci si può aspettare domenica, quali potrebbero essere le carte vincenti da una parte e dall’altra?

“Per il Parma potrebbe essere D’Aversa perchè magari essendo la sua prima partita dal ritorno in panchina i giocatori vorranno dimostrare qualcosa in più. Per la Lazio credo che l’arma più importante sia Inzaghi e il gruppo che ha creato perchè ha formato una squadra che ha dimostrato di poter ambire a qualcosa d’importante”

Tornando al campionato, chi vede come la squadra favorita per lo scudetto?

“E’ normale che la squadra favorita rimanga sempre la Juventus perchè ha dimostrato la sua forza contro il Milan e, considerando anche la partita da recuperare con il Napoli, è lì a due passi dalla vetta. Però credo che anche l’Inter sia stata costruita per provare a vincere il campionato. Quest’anno vedremo tante squadre che ambiranno a conquistare lo scudetto. Bisogna stare attenti anche alla Roma che sta avendo delle vittorie importanti. Il Milan? Secondo me ha buone opportunità perchè poi quando si è primi, l’appetito vien mangiando, inizialmente nessuno si aspettava che potesse avere un rendimento del genere. Adesso abbiamo visto la sua forza, ha vinto molte partite, è normale che poi quando si perde con la Juve la sconfitta ti fa pensare però credo che Pioli sia un bravo allenatore in grado di far ripartire subito il Milan e giocarsi tutto fino alla fine”

Che ricordi ha della sua duplice esperienza al Parma e quanto ha inciso sulla sua carriera?

“Il ricordo è bellissimo, Parma per me è stata come una seconda casa. Sono stati due episodi diversi. La prima volta mi è servita per crescere, sono arrivato giovane e sono andato via dopo aver acquisito una certa sicurezza dei miei mezzi. Mentre quando son tornato, mi sono ritrovato in un gruppo forte ed eravamo arrivati in zona Uefa che poi però purtroppo ci è stata tolta”

