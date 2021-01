FORMELLO – Reina si riprende la porta, tornano Radu e Leiva. Ancora Caicedo con Immobile

Al gelo di Formello è andata in scena la rifinitura prima della partenza per Parma. Inzaghi recupera Leiva dopo il turno di squalifica riconsegnandogli le chiavi del centrocampo. Ancora lavoro differenziato per Fares e Correa che saranno indisponibili. Fra i pali tornerà Pepe Reina dopo l’avvicendamento con Strak0sha contro la Fiorentina. Partirà dal primo minuto anche Stefan Radu che insieme a Luiz Felipe si muoveranno ai lati di Francesco Acerbi. Come detto in cabina di regia ci sarà Lucas Leiva, per il resto la formazione è confermata. Milinkovic e Luis Alberto saranno le mezze ali con Lazzari e Marusic a presidiare le fasce laterali. Nessun dubbio in attacco nonostante le voci di mercato con Caicedo ad affiancare Ciro Immobile con Muriqi e Pereira in panchina. Il belga è stato multato dopo la gara contro la Fiorentina e spera di essere coinvolto domani a Parma. Ha lavorato con i compagni Senad Lulic che potrebbe tornare a disposizione del mister per il derby di venerdì prossimo.

