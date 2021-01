Gli auguri dei vip di fede biancoceleste per i 121 anni della Lazio – VIDEO

L’attore e doppiatore Pino Insegno, di nota fede laziale, ha voluto celebrare i 121 anni di Lazio con un video messaggio pubblicato sul sito ufficiale della società biancoceleste:

“Io nasco là, in libertà, in Piazza della Libertà, correva l’anno del rinnovamento quel giorno pioggia e vento non tolsero l’idea sognata tanto: 9 gennaio 1900. Auguri mia grande Lazio, 121 anni e non sentirli! E’ la tua festa e lo sarà sempre.” , questo un estratto del video messaggio.

E’ stata poi la volta del comico laziale Enrico Brignano: “Vorrei fare gli auguri sinceri a questa Lazio che compie 121 anni! E’ una signora anzianotta però si porta davvero bene i suoi anni, auguri alla Lazio e a chi la tifa!”

Questo il messaggio di auguri di Anna Falchi rivolto alla S.S. Lazio: “Tanti auguri di cuore alla nostra amata Lazio per i suoi 121 anni gloriosi, con l’auspicio di poter tornare presto allo stadio a tifare la nostra squadra del cuore”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: