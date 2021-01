Il Messaggero | Lazio, è Caicedo l’uomo del destino

Da sicuro partente ed attaccante quasi inamovibile nello scacchiere di Inzaghi. Felipe Caicedo ama stravolgere le gerarchie predefinite e da quando è arrivato alla Lazio nel 2017 si è conquistato la fiducia di allenatore e tifosi a suon di gol. Nella stagione in corso le reti dell’ecuadoregno sono già sei con una media impressionante di una rete ogni 116 minuti. In Serie A in biancoceleste i sigilli totali sono già 25, una cifra che gli ha permesso di raggiungere colleghi con molti più minuti sulle spalle come Zarate o D’Amico. Domani il Panterone è pronto ad incontrare nuovamente il Parma a cui fece gol lo scorso febbraio, ma a tenere banco sono le voci di mercato. Lontano da Roma in estate e poi rimasto, Caicedo ora, nonostante le esultanza d’amore verso la Lazio, sarebbe sotto la lente d’ingrandimento di Juventus ed Inter pronte ad offrire circa 7 milioni, seppur da Formello sembrerebbero arrivare smentite a riguardo. Lo riporta l’edizione odierna de Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: