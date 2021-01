Il Messaggero | Lazio, festa social per i 121 anni. Lotito e Immobile in udienza privata dal Papa

Alla mezzanotte è scoccato il 121 esimo compleanno della Lazio in un clima atipico dove i social hanno preso il posto di cori, fumogeni e spumante a causa delle necessarie restrizioni anti-Covid. Così, migliaia di tifosi hanno lanciato un messaggio via social, la Curva Nord ha pubblicato un post con uno striscione di auguri e la società ha caricato un video molto emozionante. Ma non è finita qui. Infatti, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di oggi sono attesi altri contributi da tifose cose Manila Nazzaro o Anna Falchi ed i ricordi di grandi ex come Salas, Mihajlovic e gli eroi del ’74. Inoltre, il culmine dei festeggiamenti ci sarà domani quando Lotito e famiglia saranno accolti in udienza privata da Papa Francesco il quale accoglierà anche Ciro Immobile insieme alla sua Jessica ed i loro tre figli. Sarà una mattinata emozionante con la Lazio che consegnerà al pontefice una maglia con il suo nome ed un folder di francobolli celebrativi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: