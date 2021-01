La Lazio festeggia 121 anni: il ricordo della società è da brividi | VIDEO

Con le misure anti Covid in azione, niente appuntamento a mezzanotte per i tifosi della Lazio pronti a brindare come ogni al compleanno della prima squadra della Capitale. In occasione del 121esimo anniversario, così, a far ritornare il sorriso e anche qualche lacrima ai sostenitori biancocelesti ci ha pensato la stessa società capitolina che, via social, ha pubblicato un video di circa 9 minuti capace di riassumere con voci e immagini una storia ultrasecolare che ogni giorno si colora di mito, partendo da Bigiarelli, passando per Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia sino ad arrivare a Simone Inzaghi e Ciro Immobile.

🦅 9 gennaio 1900, Piazza della Libertà

💙 Quando e dove tutto ciò ha avuto inizio#CXXILazio ⚪🔵 pic.twitter.com/YXXKMPuWqg — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 8, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: