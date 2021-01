SOCIAL | I giocatori della Lazio fanno gli auguri per i 121 anni di storia | FOTO&VIDEO

Senad Lulic sembra finalmente pronto a tornare ed intanto fa gli auguri alla Lazio, la sua Lazio nella quale è arrivato nel lontano 2011 senza più volersene andare. L’eroe del 26 maggio ogni giorno di più, tra mille corse sulla fascia e tante dichiarazioni d’amore ai colori biancocelesti, ha guadagnato un posto d’onore nel cuore di ogni laziale arrivando anche a guadagnare, meritatamente i gradi di capitano. Oggi, nel centoventunesimo compleanno della Lazio, Senad ha voluto lanciare l’ennesimo messaggio d’amore: “Tanti Auguri Lazio mia 121 anni di Storia!!”.



A seguire, dopo Capitan Lulic, sono arrivati anche gli auguri di Danilo Cataldi, centrocampista biancoceleste, e del difensore brasialiano Luiz Felipe: entrambi sul proprio profilo ufficiale Instagram, hanno fatto un post con il messaggio di auguri che recita: “Tanti auguri per il tuoi 121 anni Lazio mia. Un onore far parte di un piccolo pezzo della tua immensa Storia” (Cataldi), “Auguri Lazio mia, 121 anni di storia! Un piacere indossare questi colori” (Luiz Felipe).

Non poteva mancare il bomber biancoceleste, Ciro Immobile: anche lui, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto gli auguri alla Lazio postando un’immagine che lo ritrae mentre bacia la Coppa Italia vinta contro l’Atalanta nel 2019, con la didascalia che recita: “Auguri Lazio mia. 121 anni di storia”.

Subito dopo, ecco altri messaggi di auguri da parte di altri tre giocatori biancocelesti: Nicolò Armini, Wesley Hoedt e Patric, tutti e tre sui propri profili Instagram.

Subito dopo ecco anche Francesco Acerbi, Manuel Lazzari e Mohamed Fares che fanno gli auguri su Instagram alla Lazio. Il difensore ha fatto un post pubblicando una sua immagine con la maglia biancoceleste, accompagnata dal messaggio: “Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi…Buon compleanno Lazio!”. L’esterno ha fatto una Stories pubblicando l’immagine del trionfo a Riyad contro la Juventus in Supercoppa Italiana, aggiungendo: “121 anni, tanti auguri LAZIO”. Mentre l’esterno algerino anche ha fatto una Stories su Instagram, con il messaggio: “Tanti auguri alla LAZIO per i 121 anni di storia”.

